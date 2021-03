Covid: Piemonte, al via le vaccinazioni all'hotspot dell'Allianz Stadium (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si partirà domani con le prime 100 somministrazioni per il personale scolastico, per arrivare a pieno regime a 200 inoculazioni al giorno. L’accesso al punto vaccinale è riservato esclusivamente alle persone che hanno ricevuto specifica convocazione da parte dell’Asl. Dopo aver lasciato l’auto nel parcheggio, i volontari della Protezione civile e gli operatori della Croce Rossa accompagneranno i cittadini fino alla postazione dove verrà somministrato il vaccino. Visto il prolungarsi dell’emergenza sanitaria e la necessità di rispettare le misure di sicurezza, non è prevista alcuna inaugurazione. Gli organi di informazione potranno effettuare una visita al centro vaccinale per interviste e foto/video su prenotazione, accreditandosi entro le ore 20 di oggi al numero 349-2178771 (verrà comunicato lo slot orario in cui recarsi). Per chi desidera intervistare un rappresentante dell’Esercito è necessario segnalarlo con una mail a rassegna@esercito.difesa.it. (Rpi)