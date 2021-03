Covid: Sardegna, operativo il centro vaccinale di Olbia, immunizzati 300 anziani nella mattinata di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 300 immunizzazioni di anziani ultraottantenni. E' il bilancio della prima mattinata di operatività del centro vaccinazioni anti-Covid di Olbia, il quarto in Sardegna dopo quelli di Cagliari, Sassari e Nuoro, entrato in funzione oggi alle 9. E' stato allestito nell'ex autosalone sulla Strada statale 125 e vi si potranno effettuare 1.200 vaccinazioni al giorno. "Stiamo procedendo con il potenziamento delle strutture per le vaccinazioni - ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas -. La Sardegna mette in campo le risorse necessarie per immunizzare tutti Sardi a partire dalle categorie più vulnerabili. Il nostro sistema sanitario è pronto e la campagna prosegue. Abbiamo già impresso un'accelerazione, ma servono più dosi. Con un maggior numero di scorte avremo la capacità di vaccinare l'intera popolazione dell'isola in tempi rapidi". "Proseguiremo - ha affermato l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - con l'attivazione di altri hub sul territorio. Alla Croce rossa abbiamo chiesto la disponibilità di una tensostruttura da allestire nelle aree in cui non ci fossero spazi adeguati". (segue) (Rsc)