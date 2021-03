Napoli: Galiero, via libera a sgravi su canoni concessione aree mercatali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Galiero ha spiegato: "Provvedimento coraggioso e altamente innovativo, che costituirà una buona pratica a livello nazionale e che, spero, sarà presa ad esempio da altri comuni. Questo è un atto che rende giustizia a tanti operatori, a Napoli più di mille, gravemente colpiti dalla crisi economica e dal fermo obbligato dovuto alle norme nazionali e regionali di contrasto al contagio da Covid-19.Saranno estesi i benefici di riduzione ed esenzione già previsti dalla norma nazionale per i mercatali che operano su strade e piazze pubbliche, per il medesimo periodo, agli operatori che operano nei posteggi delle aree recintate e nei box dei mercati in muratura". Quindi ha aggiunto: "Eppure non ci sarà alcun onere per il Comune, perché grazie all'immenso lavoro tecnico e di concertazione dei dirigenti comunali e del mio assessorato, che ringrazio, la somma necessaria a coprire le riduzioni andrà a valere sul fondo nazionale. Un ringraziamento forte al consiglio comunale tutto e alla commissione lavoro e attività produttive per la sensibilità e vicinanza ad una categoria in grande difficoltà attraverso la votazione unanime dei presenti''. (Ren)