Abruzzo: Consiglio regionale approva ad unanimità disegno legge su fibromialgia

- Il Consiglio regionale abruzzese nel corso della seduta di oggi ha approvato all'unanimità il progetto di legge riguardante "Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia". Una norma che dopo aver vissuto una fase ampia di confronto nelle Commissioni consiliari è stata condivisa da maggioranza ed opposizione. La nuova normativa istituisce il Registro regionale della fibromialgia per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali, al fine di rendere omogeneo e definito il percorso epidemiologico, inquadrare clinicamente le persone affette da tale patologia e rilevare le problematiche e le eventuali complicanze. La norma prevede, inoltre di promuovere la predisposizione, da parte del Comitato scientifico regionale, di linee guida per il percorso diagnostico - terapeutico multidisciplinare e individuare un centro di riferimento e di specializzazione regionale per coordinare il sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura della fibromialgia. In più si impegna la Giunta regionale a presentare, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge, un progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'eventuale partecipazione regionale alle spese previste per gli esami diagnostici e i trattamenti necessari a favore dei malati.(Gru)