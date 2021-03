Sud: Cgil, per ridurre divari e rilanciare Paese confronto e agenda condivisa con parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la Cgil la due giorni organizzata dalla ministra è positiva, se inserita in un'agenda che definisce con il mondo del lavoro un programma condiviso di priorità, interventi e modalità di gestione. Siamo convinti che dare stabilità e continuità a un metodo di confronto rafforzato tra governo e parti sociali possa contribuire a velocizzare la programmazione e l'attuazione dei progetti in grado di ridurre i divari territoriali nel nostro Paese e di rilanciare il Sud". È quanto dichiara in una nota il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra, intervenuto questo pomeriggio ai lavori della prima giornata di 'Sud - Progetti per ripartire', organizzato dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. (segue) (Com)