Vaccino: De Micheli (Pd), non creare cittadini di serie A e di serie B

- Sulle vaccinazioni "non si possono creare cittadini di serie A e di serie B, i criteri per la somministrazione sono quelli previsti dal ministero della Salute: devono valere per tutto il Paese e sono prioritariamente rivolti a proteggere gli anziani". Lo ha detto l'esponente del Pd ed ex ministra alle Infrastrutture, Paola De Micheli intervenendo a Skytg24. "Poi correttamente ci sono i lavoratori della scuola e io aggiungo anche quelli dei trasporti, ma garantendo parità tra territori e aziende", ha aggiunto. (Rin)