Imprese: Terna installa oltre 30 nuovi dispositivi di monitoraggio lungo elettrodotti in Abruzzo

- Nell'ambito del piano di digitalizzazione dei propri asset, Terna ha completato l’installazione in Abruzzo di oltre 30 dispositivi di sensoristica IoT (Internet of Things), progettati e sviluppati dalla società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale per realizzare una vera e propria replica digitale delle proprie linee elettriche. Stando al relativo comunicato stampa le apparecchiature installate, altamente tecnologiche, consentiranno di monitorare da remoto 114 chilometri di elettrodotti aerei soggetti a fenomeni atmosferici di elevata severità, tra cui ghiaccio e neve, che sempre più frequentemente interessano il territorio italiano, garantendo un ulteriore miglioramento dell’affidabilità della rete. I dati così raccolti permetteranno inoltre di sviluppare tecniche di manutenzione predittiva riducendo ulteriormente i guasti delle linee. Le installazioni, completate in poco più di un mese nonostante le difficoltà logistiche legate all’emergenza, sono state distribuite tra tutte le province abruzzesi per garantire un monitoraggio quanto più ampio e capillare della rete elettrica della Regione. (segue) (Com)