Recovery: Solinas, pieno coinvolgimento Regioni e normativa semplificata per spendita risorse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i progetti importanti, Solinas ha ricordato quello con l'Einstein Telescope, "una serie di gallerie - ha spiegato - che consentono di esplorare le onde gravitazionali a Lula, creando un secondo Cern in terra italiana. Siamo alla fase finale dopo aver superato le prime selezioni a livello comunitario vincendo la concorrenza di numerosi stati europei. Vista la poca sismicità del territorio sardo, e il suo essere isola, possiamo poi candidarci al più grande 'data disaster recovery center' del Mediterraneo per ospitare i grandi depositi di big data, in questo momento un problema per tutti i Paesi. Insomma, vogliamo allinearci al presente e al futuro, e investire in maniera importante integrando anche con risorse della programmazione regionale". Ma c'è bisogno di alcuni presupposti, ha osservato Solinas: "Il primo - ha proseguito - è un coinvolgimento delle Regioni anche nella definizione delle priorità e dei progetti. Sicuramente la fase di ascolto di tutti è una cosa sacrosanta, ma nessuno meglio delle Regioni conosce quali possano essere i progetti in grado di dare una spinta complessiva a tutto il territorio. Diversamente rischiamo di frazionare le risorse e di non avere grandi progetti da presentare all'Europa". (segue) (Rsc)