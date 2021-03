Covid: Sardegna, operativo il centro vaccinale di Olbia, immunizzati 300 anziani nella mattinata di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi sono oltre 240 mila le dosi consegnate alla Sardegna, oltre il 70 per cento quelle già somministrate. "Siamo fra le poche Regioni - ha proseguito Nieddu - che tengono fermo il criterio, stabilito a livello nazionale, che da indicazione di mantenere il 30 per cento delle dosi come scorta a garanzia delle seconde dosi, indispensabili per la corretta immunizzazione. Le incertezze che pesano sulla distribuzione, a livello internazionale, ci dicono che finora abbiamo operato nella maniera corretta, al di là di ogni classifica". (Rsc)