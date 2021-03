Sud: Svimez, progetto per dare a Paese secondo "motore" oltre Centro-Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svimez ha elaborato un progetto di Sistema per il Sud che "mira a contrastare l’inerziale prospettiva di marginalità dell’intero Sistema, dotando il Paese di un 'secondo motore' organico al 'motore' del Centro Nord". Lo ha detto Adriano Giannola, presidente della Svimez, intervenendo all’iniziativa "Sud - Progetti per ripartire". Il progetto si articola in tre principali scelte "strategiche: sviluppare un organico sviluppo di un Southern Range logistico e produttivo che si impone a scala europea in coerenza agli obiettivi di transizione verso una compiuta sostenibilità ecologica ed energetica; definire e realizzare la mobilità di grande scala, necessaria per realizzare, con la connessione -materiale e digitale- l’obiettivo della coesione civile e sociale del Sistema Italia e mettere a regime nei territori Cluster integrati nei quali sperimentare e consolidare le molteplici dimensioni di innovazione sociale e culturale che la ripresa dello sviluppo stimola", ha spiegato Giannola.(Rin)