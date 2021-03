Sud: Svimez, governo valorizzi con urgenza Zes in portuali meridionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "promuova e valorizzi con urgenza le realtà portuali meridionali" nelle quali "sono insediate" le Zes (Zone economiche speciali), "adeguandone la capacità competitiva nello scenario Mediterraneo, strategico per l’Italia e l’Ue, che vede porti come Algeciras, Valencia e Pireo crescere fino a raggiungere da soli 15 milioni di Teu mentre l’Italia tutta, naturale piattaforma logistica, è ferma a 10 milioni". Lo ha sollecitato Adriano Giannola, presidente della Svimez, intervenendo all’iniziativa "Sud - Progetti per ripartire". "Di qui la proposta Svimez del Quadrilatero dei porti: Bari, Napoli, Taranto e Gioia Tauro, ai quali si aggiunge la Zes siciliana del porto di Augusta e Catania di recente istituzione", ha aggiunto. (Rin)