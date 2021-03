Abruzzo: Scoccia (Misto) su piano vaccini, ancora ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se i protagonisti del piano vaccinale della Regione continuano ad essere i ritardi e la confusione, qualcosa però comincia a cambiare, testimonianza che quanto finora denunciato dall'opposizione in consiglio regionale sull'emergenza Covid e sul piano vaccinale non era affatto peregrino, né tantomeno strumentale", scrive in una note la consigliera regionale Marianna Scoccia (gruppo Misto). "Abbiamo di fatto obbligato la Giunta Marsilio e l'assessore Veri a costruire azioni più concrete; sono convinta che in una emergenza vaccinale di questa portata, sarebbe servito fin da subito un metodo diverso, una cabina di regia chiara, un cronoprogramma serio e un monitoraggio costante. Qualcosa si muove sì, ma non come ci saremmo aspettati. Andiamo con ordine: oggi nella seduta di consiglio regionale sono state presentate le slide esplicative di un atto di programmazione regionale di cui ancora non si vede traccia. Non solo, manca il presupposto dell'atto, vale a dire un'analisi capillare nei numeri e nelle azioni intraprese, un quadro dello status quo vaccinale e le maggiori criticità riscontrate fino ad oggi, oltre che una sintesi con la redazione di un cronoprogramma che possa disegnare il raggiungimento dell'obiettivo dell'immunità di gregge al 30 settembre". (segue) (Gru)