Campania: Ciarambino (M5s), un intergruppo per risorse Recovery fund

- "Ha ragione il presidente del consiglio Draghi nel sostenere che al Sud è mancata la capacità di spesa, come è innegabile che sia mancata un'adeguata misura degli investimenti. Un'analisi che più volte abbiamo sottolineato, ma che oggi deve servirci da sprone per mettere in campo ogni iniziativa utile a migliorare la qualità della spesa dei fondi in arrivo, che rappresentano l'ultimo treno per colmare il divario con il Nord. È necessario, per questo, che tutti i Consigli regionali e i parlamentari del Sud, sotto qualunque bandiera, facciano squadra perché la ripartizione delle risorse del Recovery siano finalmente redistribuite sulla base del reale fabbisogno di ciascun territorio, privilegiando il Sud, così come richiesto dalla stessa Commissione europea". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino: "Nei prossimi giorni contatterò tutti i consiglieri regionali del Sud, per chiedere un impegno comune con l'obiettivo di far arrivare nei nostri territori i fondi che ci spettano. In Consiglio regionale proporrò, inoltre, la costituzione di un intergruppo che si occupi in maniera esclusiva di questo tema. Soltanto unendo le nostre forze e le nostre idee possiamo vincere questa battaglia". (Ren)