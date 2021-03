Sanità: Nonno (Fd'I), evitare che convenzione Asl Caserta-Università Vanvitelli comporti sostituzioni in personale 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diversi operatori del 118 afferenti alla Asl di Caserta mi stanno segnalando un accordo-convenzione siglato tra la stessa Asl e l'Università Vanvitelli che coinvolgerebbe il personale sanitario in forza ai reparti di 'emergenza' al fine di ampliare i percorsi di formazione in seno all'Ateneo. Ben vengano sinergie istituzionali finalizzate alla crescita ed alla formazione, l'importante è garantire al personale ora in forza continuità lavorativa e supporto logistico, specie in questa fase così delicata che stiamo attraversando". È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia. (Ren)