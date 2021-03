Piemonte: bilancio, giunta apre a proposte opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Tronzano la proposta legge sulla canapa presentata dal consigliere Ivano Martinetti (M5s) rappresenta un elemento importante di politica industriale che dovrà essere implementata e per la quale verranno compiuti degli investimenti per poterla far partire. Sulla sperimentazione animale, battaglia portata avanti già nella scorsa legislatura dalla consigliera Francesca Frediani (M4o), si cercherà di reperire le risorse necessarie ma anche il progetto di legge che riguarda la copertura assicurativa per gli anziani sottoposti a danni amministrativi e personali così come le proposte di legge sulla parità di genere sul lavoro e le cooperative di comunità e sulla sussidiarietà. L’assessore si è detto dispiaciuto di non poter soddisfare le richieste di Grimaldi, ritenute giuste e legittime, ma che le note difficoltà economiche di bilancio non permettono di essere accolte mentre 1,5 milioni di euro sono stati destinati alla legge approvata qualche mese fa sulle Rsa. Raffaele Gallo (Pd) ha spiegato che il Partito democratico ha presentato un’ottantina di emendamenti su tutte le missioni del bilancio che vede una riduzione generalizzata di risorse sui vari capitoli e che il disegno di legge che ne seguirà impatterà pesantemente sulla vita dei cittadini. Grimaldi (Luv) ha evidenziato come tra le priorità vi sia l’urgenza di aiutare 43mila famiglie piemontesi tra le più povere rimaste senza alcun sostegno economico da parte della Regione e prive dei voucher. Silvio Magliano (Moderati) ha spiegato che gli emendamenti del gruppo portano avanti un’idea di società che non lascia indietro i più fragili e deboli. Sarah Disabato (M5s) si è detta consapevole delle difficoltà e dell’emergenza di un bilancio con risorse limitate ma su alcune tematiche c’è la necessità di intervenire: quelle legate alla biodiversità, alle aree protette dei parchi. Frediani (M4o) ha sottolineato l’intraprendenza del suo gruppo che ha proposto oltre cento emendamenti affrontando le tematiche legate all’ambiente, al disagio giovanile e alla cultura. (Rpi)