Campania: Ficco (Saues), giudici ci danno ragione, medici non devono restituire indennità

- "Il contratto dei medici di medicina generale del 2005 ha ignorato completamente quelle voci stipendiali per le quali la delibera regionale campana del '99, in virtù dell'autonomia organizzativa del sistema di emergenza sanitaria così come normata dalla legge, riconosceva ai medici convenzionati dei Saut la remunerazione aggiuntiva: un lavoro particolarmente usurante per l'esposizione a gravi rischi. Per questo, l'approvazione del contratto nazionale del 2005 non ne può comportare la decadenza o, ancor più impropriamente, l'illegittimità". Lo ha affermato il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco. "Qualora riconosciuta dalle autorità competenti, questa circostanza , una tesi che abbiamo sempre sostenuto e che adesso è avvalorata da un parere pro veritate del presidente Francesco Iacone, oltre cha da eminenti giuslavoristi, comporterà diverse conseguenze". (segue) (Ren)