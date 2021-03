Napoli: Clemente, privati si occuperanno della manutenzione della villa comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clemente ha poi puntualizzato: "Il lavoro sui cantieri vuole restituire la città in condizioni normali in vista di una rinascita lenta, questo riguarda anche la cura del territorio, vogliamo pianificare l'estate e il Natale del 2022. Quando il mondo ripartirà vogliamo già sapere cosa si farà a Napoli". Sulle polemiche per la Villa Comunale la candidata sindaco di Dema ha risposto: "A Pianura c'è un'esperienza straordinaria con tutte le rotonde che sono adottate dalle attività commerciali. L'alleanza pubblico-privato è una sfida perché non esiste più la spesa pubblica del secolo scorso. Per quanto riguarda la Villa comunale mi fa sorridere che la mano che si lamenta del degrado è la stessa che poi si scandalizza se si trova una soluzione. È falso che ci sarà la gestione dei privati ma è solo manutenzione del verde con un'associazione culturale". (Ren)