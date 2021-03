Treviso: Meloni su ragazza accoltellata, aggressore la paghi cara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da mamma non trovo le parole per commentare la barbara violenza nei confronti di questa giovane dal viso angelico ora ricoverata in condizioni gravi e con un polmone perforato. Spero che l’aggressore la paghi cara. Siamo tutti con Marta". Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in riferimento alla giovane di 26 anni accoltellata lunedì, 22 marzo, in provincia di Treviso mentre faceva jogging. (Rin)