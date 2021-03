Sardegna: tavolo tecnico per riorganizzare servizio trasporto marittimo con isole minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tavolo tecnico in cui tracciare un percorso condiviso sulla riorganizzazione del servizio di trasporto marittimo da e verso le isole minori di San Pietro, La Maddalena e verso la Corsica. La proposta arriva dall'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde che ha avviato le consultazioni con i sindaci dei territori coinvolti per i servizi di collegamento marittimo da e verso le isole minori. Al tavolo tecnico dovrebbero prender parte i primi cittadini, le compagnie di navigazione che si occupano di tali tratte, le associazioni di categoria e associazioni datoriali, capitanerie di porto e autorità portuali. "Ho voluto fortemente avviare questo processo di condivisione - ha detto l'assessore Todde - per individuare con i soggetti coinvolti una strategia di sviluppo delle isole minori che rappresentano, in virtù di evidenti limitazioni infrastrutturali, solo per pochi mesi all'anno un'eccellenza del turismo nazionale e internazionale". (segue) (Rsc)