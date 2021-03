Napoli: Galiero, via libera a sgravi su canoni concessione aree mercatali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità, la delibera di giunta proposta dall'assessore al commercio Rosaria Galiero, con la quale saranno estesi agli operatori mercatali in sede propria (ovvero che operano in posteggi su aree recintate e in box in muratura), i benefici di riduzione ed esenzione dal canone di concessione, già previsti dalla normativa nazionale e in particolare dal Decreto Rilancio, per gli operatori su strada e piazza pubblica". L'annuncio in una nota dell'ente: "Un atto che ha visto il pieno coinvolgimento e grande partecipazione dell'assemblea cittadina, previa istruttoria della Commissione Lavoro e attività produttive presieduta dal consigliere comunale Vincenzo Solombrino. Lo stesso dibattito ha vissuto diverse espressioni di volontà dei Consiglieri presenti, tutte finalizzate a testimonianza della vicinanza della città alla categoria degli operatori mercatali che vivono un momento di grande difficoltà, intensificatosi con le ultime misure restrittive rispetto all'esercizio dell'attività nazionali e regionali". (segue) (Ren)