© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla base di una legge regionale, la Asl di Brindisi mette in ferie forzate 15 dipendenti che rifiutano il vaccino". Lo rilancia su Twitter il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, Carlo Cottarelli che commenta: "Bene, ma è assurdo che non ci sia un obbligo di vaccinazione per i dipendenti sanitari. E serve una legge nazionale. Il virus non riconosce i confini regionali". (Rin)