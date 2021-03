Sud: Cgil, per ridurre divari e rilanciare Paese confronto e agenda condivisa con parti sociali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Massafra "mettere al centro il tema del lavoro e dell'occupazione di qualità significa non confinarlo in un recinto specifico, ma inserirlo nel progetto di un nuovo modello di sviluppo del Paese, che non può che partire dal Sud. Per farlo - sostiene - occorre una scelta politica forte e innovativa: fare sistema, mettere insieme tutte le forze del Paese, ciascuna con il proprio ruolo, valorizzare le istituzioni pubbliche a tutti i livelli, le organizzazioni sindacali e i lavoratori e le lavoratrici che rappresenta e che hanno fatto la differenza durante questa crisi, il sistema delle imprese e la società civile, in un percorso di responsabilità condivisa che - conclude il segretario confederale della Cgil - è l'unica strada che ci porterà concretamente verso il rilancio del nostro Paese". (Com)