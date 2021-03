Industria: siglato accordo Bi-Rex e Legacoop Emilia-Romagna tramite Fondazione Pico per progetti innovativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legacoop Emilia-Romagna e il Competence Center Bi-Rex hanno firmato un accordo di collaborazione per sensibilizzare, promuovere e stimolare la nascita di progetti innovativi e di industria 4.0 presso le oltre 1.100 cooperative associate a Legacoop nella regione, attraverso attività congiunte di orientamento, dimostrazione, formazione e sostegno ad attività di ricerca industriale. Stando al relativo comunicato stampa, il patto è stato siglato tramite Pico Emilia-Romagna, il nuovo nodo territoriale della Fondazione Pico, che oggi è stato inaugurato online: presente all'incontro anche l'assessore alla Ricerca e all'Agenda digitale per la Regione Emilia-Romagna, Paola Salomoni. "Oggi ufficializziamo una collaborazione che procede proficuamente sin dalla nascita del Consorzio Bi-Rex: la cultura dell'innovazione è un fattore intrinseco dell'Emilia-Romagna, che non a caso è tra le regioni più produttive d'Italia, concentra l'80 per cento delle capacità di calcolo del Paese e il 20 per cento di quelle europee”, ha dichiarato in apertura Giovanni Monti, presidente Legacoop Emilia-Romagna che rappresenta 1.100 imprese con oltre 2,7 milioni di soci. “Promuoverne e sostenerne il cambiamento e l'innovazione continua, anche grazie a partner di eccellenza come Bi-Rex, è un obiettivo primario soprattutto in questo momento storico in cui occorre accelerare la realizzazione del processo di transizione digitale, recuperando efficienza, aprendo a nuovi modelli di business e di collaborazione pubblico-privato", ha spiegato. (segue) (Com)