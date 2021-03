Industria: siglato accordo Bi-Rex e Legacoop Emilia-Romagna tramite Fondazione Pico per progetti innovativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A partire dalla costituzione del nostro consorzio sono state già diverse le iniziative e le attività implementate in collaborazione con Legacoop Emilia-Romagna: l'accordo annunciato oggi, oltre a rappresentare un nuovo ed importante traguardo raggiunto da Bi-Rex in un percorso avviato due anni fa, testimonia il nostro forte radicamento nel territorio emiliano-romagnolo e rafforza il nostro impegno a supportare e valorizzare ulteriormente le realtà locali, soprattutto in ottica di Industria 4.0, innovazione tecnologica e digitalizzazione”, ha aggiunto Stefano Cattorini, direttore generale Bi-Rex. “Siamo estremamente soddisfatti di questa partnership dall'elevato valore aggiunto, che avrà una dimensione anche internazionale", ha aggiunto. Lo scopo dell'accordo, prosegue la nota, è favorire percorsi di informazione, networking, ricerca e implementazione tecnologica delle cooperative associate a Legacoop Emilia-Romagna, in particolare relative alle tecnologie abilitanti correlate alla raccolta ed elaborazione efficiente dei big data - ambito di specializzazione del centro di competenza Bi-Rex - e delle tecnologie 4.0 applicate ai processi di produzione e servizio nei principali comparti di expertise cooperativo, ossia l'industria, l'agroalimentare, il settore agricolo, il sociale, i servizi, la Gdo, la cultura e il turismo. (segue) (Com)