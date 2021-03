Industria: siglato accordo Bi-Rex e Legacoop Emilia-Romagna tramite Fondazione Pico per progetti innovativi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Pico, inoltre, è partner del Consorzio Bi-Rex all'interno di una delle candidature nazionali selezionate dal Mise per partecipare alla gara ristretta europea per la costituzione di una rete europea di poli di innovazione digitale. "Siamo lieti che Innovacoop sia stata accreditata presso la Fondazione Pico in qualità di nodo territoriale per l'Emilia-Romagna", dichiara Francesca Montalti, vicepresidente della società e responsabile di Pico Emilia-Romagna. "Da anni siamo impegnati nel sostenere l'innovazione delle cooperative e siamo convinti che i servizi innovativi della Fondazione, insieme alle iniziative che l'hub territoriale ha in programma di mettere in campo in collaborazione con una fitta rete di partner ed esperti sapranno dare un sostanziale slancio al percorso di crescita sostenibile delle cooperative regionali di Legacoop”, ha continuato. "Con l'Emilia Romagna continuano a crescere la famiglia Pico e il nostro impegno per raggiungere le cooperative italiane con servizi e soluzioni innovative: proprio in questi giorni abbiamo lanciato la nostra nuova piattaforma online dove cooperatrici e cooperatori possono accedere gratuitamente per stare al passo con il cambiamento, acquisendo nuove competenze, individuando bandi e risorse per la trasformazione digitale e interagendo con i nostri partner per servizi gratuiti p a condizioni economiche favorevoli per le cooperative", ha concluso Giancarlo Ferrari, presidente della Fondazione Pico. (Com)