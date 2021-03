Covid: Asl Napoli 2, dopo blocco AstraZeneca tempi di vaccinazione triplicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ci scusiamo per i disagi verificatisi in questi giorni, purtroppo si sono sommate una serie di problematiche. Molti cittadini sono venuti presso il centro vaccinale per chiedere informazioni o senza prenotazione; gli anziani, poi, quasi sempre sono accompagnati, determinando un raddoppio delle persone presenti". Così il direttore dell'ospedale di Giugliano, Quinto Nunzio. "Inoltre - prosegue - i tempi richiesti per una vaccinazione prima del blocco di AstraZeneca erano 7 minuti, ora si attestano sui 25 minuti. Sono tante le persone che, senza necessità medica, pretendono la vaccinazione con Pfizer; si sono anche verificati episodi di richieste violente che abbiamo dovuto gestire con le Guardie Giurate. Tutto ciò rallenta molto le operazioni, crea grande stress alla struttura e mette a rischio il buon andamento della campagna. Chiediamo perciò ai cittadini di rispettare gli orari degli appuntamenti, non presentarsi senza prenotazione e attenersi alle indicazioni dei medici". Entro l'8 aprile, spiega una nota, a Giugliano saranno allestite le strutture vaccinali presso la Scuola Rita Levi Montalcini nell'area Gb Futura e presso il Palazzetto dello Sport in via Casacelle. Su tutto il territorio dell'Asl, invece, saranno attivati complessivamente sette nuovi centri già nella prima metà di aprile presso palestre e centri sportivi.