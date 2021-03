Napoli: Presutto (M5s), stop impianto gnl su litorale est, ora coinvolgere cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alla notizia dello stop alla colmata per la Darsena di Napoli Est, che avrebbe distrutto il litorale est della città e tolto ogni speranza di riconversione ecologica danneggiando un territorio già fortemente in crisi sotto il profilo ambientale, ne va aggiunta un’altra". Così in una nota il senatore del Movimento 5 stelle Vincenzo Presutto. "Il presidente dell’autorità portuale del Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata - prosegue - ha risposto positivamente alle sollecitazioni del Movimento 5 stelle per fermare anche il progetto del nuovo impianto Gnl che sarebbe dovuto sorgere sul Molo di Vigliena. In questi mesi abbiamo lavorato molto per trovare una soluzione a quella che sarebbe stata una pietra tombale su un litorale dalle potenzialità finora inespresse e che ha sempre e solo subìto sotto il profilo ambientale. L’interlocuzione avuta con il presidente Annunziata, che chiude un percorso iniziato con una interrogazione parlamentare presentata lo scorso anno, apre ora la strada a un nuovo processo di riconversione ecologica dell’area che resta una delle più inquinate della città. Ora servono nuove proposte che coinvolgano tutta la cittadinanza, compreso il tessuto associativo e delle cooperative sociali che operano sul territorio”.(Ren)