Sardegna: accordo Regione-Forze armate, allevatori potranno usare area Poligono Teulada per pascolo

- Gli allevatori potranno usufruire dei terreni nell'area del Poligono di Teulada per il pascolo del loro bestiame in sicurezza. E' quanto dispone il nuovo disciplinare d'uso dell'area sottoscritto oggi dalla Regione e dal Comando militare della Sardegna. Per il presidente della Regione, Christian Solinas, si tratta della prova "di come la buona amministrazione e la collaborazione tra istituzioni consentano il raggiungimento di risultati positivi per la comunità". A sottoscrivere il documento che prevede la concessione al pascolo di 2.651 ettari all'interno del poligono di Capo Teulada per i prossimi cinque anni, il comando militare, l'Agenzia del demanio, l'associazione interprovinciale Pastori sardi e i sindaci di Teulada e Sant'Anna Arresi. (segue) (Rsc)