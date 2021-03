Decreto Sostegni: Porchietto (FI), governo saprà dare risposte all’altezza delle istanze della montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ieri ho parlato personalmente con il ministro Garavaglia, che ancora una volta mi ha rassicurata sull’attenzione ad un supporto equo su tutto il territorio nazionale e per le categorie interessate". Lo dichiara in una nota Claudia Porchietto, deputata e Responsabile Attività Produttive di Forza Italia. "Il ministro, d’intesa con gli altri componenti del governo - spiega - ha ben chiara la situazione e le differenze tra territori. Non appena si riunirà la cabina di regia tra Stato e Regioni, i meccanismi per le ripartizioni saranno chiari e ribadisco equi. Ringrazio sin d’ora per l’impegno profuso il ministro e tutto il Governo. Ho sempre detto di voler considerare questo fondo un punto di partenza e non di arrivo. Come fino ad oggi ho lavorato e contribuito a costruire questo strumento" di sostegno "vitale per un mondo importante come i territori montani, così continuerò a dare il mio contributo nella seconda fase, quella attuativa.”(Com)