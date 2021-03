Imprese: Terna installa oltre 30 nuovi dispositivi di monitoraggio lungo elettrodotti in Abruzzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sei linee elettriche interessate (S. Giacomo-Popoli; Montorio-Candia; Penne-Villanova; Sant’Angelo-Brulli Cocullo; Collarmele-Castel Madama; Torre de’ Passeri-Popoli) sono state individuate in base ad accurate analisi del territorio e dei disservizi elettrici causati da maltempo degli ultimi anni. Grazie all’installazione di questi sensori, prosegue la nota, sarà possibile monitorare tra l’altro la variazione del tiro dei conduttori causata dalla formazione dei manicotti di ghiaccio, responsabili di molti disservizi elettrici, e al contempo consentire la trasmissione delle informazioni raccolte verso una piattaforma centrale, una sorta di banca dati, a sostegno della gestione degli asset e della continuità del servizio elettrico. Le informazioni acquisite potranno, inoltre, essere messe a disposizione delle istituzioni e degli enti di ricerca al fine di monitorare in ottica predittiva fenomeni atmosferici e ambientali potenzialmente critici per una gestione ottimale del territorio. (Com)