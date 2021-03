Sardegna: accordo Regione-Forze armate, allevatori potranno usare area Poligono Teulada per pascolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa sull'uso del Poligono, firmata a Villa Devoto nello scorso mese di dicembre con il comandante dell'Esercito in Sardegna, generale Francesco Olla, è arrivata vent'anni dopo la precedente firma e sarà valida per i prossimi cinque anni, regolamentando le attività consentite nelle aree dove si svolgono le esercitazioni militari. Per la concessione dei terreni è stato necessario anche il nulla osta per le attività zootecniche da parte dell'assessorato regionale della Difesa dell'ambiente. (segue) (Rsc)