Campania: Clemente e Pagano, semplificare e accelerare fasi conclusive "concorsone"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo inviato una nota al Formez e alla presidenza della Regione Campania per chiedere di semplificare e accelerare le fasi conclusive del corso-concorso Ripam cominciato nello scorso autunno. Le circa 480 unità di personale, che attualmente svolgono il loro tirocinio presso il Comune di Napoli, sono una risorsa importante che dovrebbe essere messa quanto prima a disposizione di questo ente e dei servizi alla cittadinanza, specialmente in questa fase di pandemia". Lo hanno scritto in una nota gli assessori comunali di Napoli Alessandra Clemente e Giovanni Pagano: "Negli anni i tagli orizzontali alla spesa degli enti locali e il blocco del turn over hanno minato seriamente le capacità della Pa di svolgere le proprie funzioni,con enormi ricadute sui servizi, le cittadine e i cittadini. Chi ha superato le prime due prove selettive rischia, dopo mesi di tirocinio presso questo ente, di finire altrove a svolgere il proprio lavoro". Quindi hanno aggiunto: "Sarebbe stato auspicabile un maggior coinvolgimento degli enti locali nella progettazione di questo percorso concorsuale, partito con roboanti annunci, ora però abbiamo tutti bisogno di fornire tempi certi sull'impiego di questi lavoratori e lavoratrici. Speriamo che in questo momento storico si possa ridare un nuovo impulso alla Pa, soprattutto, si lavori per aumentare il personale in carico agli enti locali, affrontando anche il tema dei rallentamenti dovuti alle farraginose procedure concorsuali che esistono nel nostro paese". (Ren)