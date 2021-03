Sardegna: tre in manette per stupefacenti alla "Cagliari bene" e soldi riciclati in autolavaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giro d'affari del traffico di droga è stimato in decine di migliaia di euro al mese, soldi che venivano spesi per condurre un alto tenore di vita. I due principali indagati, per riciclare il danaro provento dell'attività di spaccio, avevano costituito una ditta individuale che si occupava della gestione di un autolavaggio "Sds" ad Elmas nonché una società per il commercio di autovetture. Inoltre avevano istituito un'associazione sportiva dilettantistica, affittando dei locali a Cagliari in via Macchiavelli, per la creazione di una palestra per la quale avevano già speso cifre importanti nell'acquisto di idonee attrezzature. (segue) (Rsc)