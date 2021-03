© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' assurdo che succedano cose del genere. Una preghiera per questa ragazza che lotta fra la vita e la morte". Lo scrive su Twitter la ministra per le Disabilità, Erika Stefani, in riferimento alla ragazza di 26 anni accoltellata lunedì, 22 marzo, in provincia di Treviso mentre faceva jogging. (Rin)