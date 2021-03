Covid: Asl Napoli 2, dopo blocco AstraZeneca tempi di vaccinazione triplicati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In 70 giorni di attività - chiarisce una nota dell'Asl - sono state somministrate circa 110.000 dosi di vaccino contro il Covid-19 presso l'Asl Napoli 2 Nord. A Giugliano, per esempio, il centro vaccinale allestito nei locali adiacenti l'ospedale ha fatto registrare un'elevata produttività con una media di oltre 280 dosi al giorno per un totale di circa 20.000 somministrazioni a partire dallo scorso 5 gennaio. Questo dato e la necessità di assicurare i servizi vaccinali alla terza città più popolosa della Campania aveva già indotto l'Asl a programmare l'attivazione di altri due centri vaccinali sul territorio cittadino per garantire la vaccinazione di massa". L'Azienda, infine, ha fatto sapere di stare richiamando i medici di famiglia "a garantire la propria collaborazione, prestando la massima attenzione alla segnalazione di fragilità e non indirizzando i pazienti presso i centri vaccinali, a meno di una convocazione da parte dell'Asl". (Ren)