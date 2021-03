Recovery: Solinas, pieno coinvolgimento Regioni e normativa semplificata per spendita risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è bisogno di un pieno coinvolgimento delle Regioni nella definizione delle priorità e di una normativa semplificata e speciale per la spendita dei fondi". Lo ha detto, riferendosi alle risorse del Recovery fund, il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, intervenendo questa mattina in videoconferenza ai lavori della prima giornata di "Sud-Progetti per ripartire" - un'iniziativa promossa dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, in vista dell'elaborazione definitiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ai quali ha partecipato anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Vediamo nei fondi del Next generation Eu - ha aggiunto Solinas - una grande opportunità per il Meridione e per la Sardegna, ma abbiamo bisogno di una restituzione della certezza del diritto per poter dare speditezza all'azione amministrativa. Non è paradossale che si affronti il tema del commissariamento delle grandi opere commissariandole con gli stessi responsabili delle lentezze di queste opere? Se le strade in Sardegna, come nel Meridione, sono indietro non è certo per volontà nostra, ma è perché i soggetti gestori non sono stati in grado in tutto questo tempo di realizzarle". (segue) (Rsc)