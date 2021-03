Recovery: Solinas, pieno coinvolgimento Regioni e normativa semplificata per spendita risorse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il governatore della Sardegna, "è fondamentale che ci sia una normativa semplificata e speciale. Perché se noi pensiamo con gli strumenti assolutamente poco acuminati e arrugginiti che conosce il quadro normativo nazionale di andare a fare tagli di precisione chirurgica nel tessuto molle della burocrazia e delle lentezze che hanno contraddistinto la realizzazione delle grandi opere, non riusciremo né a spendere le risorse in maniera efficiente ed efficace né tanto meno a dare una nuova speranza al Meridione". Per ciò che attiene la Sardegna, Solinas ha sottolineato: "Abbiamo sicuramente una vocazione per una grande progettualità che veda il ruolo della produzione energetica come hub sperimentale per il resto del Paese e per l'Europa. Crediamo di poter distillare l'idrogeno in maniera green, e cioè attraverso fonti rinnovabili, con un investimento in tecnologia e in innovazione che siamo pronti a fare con le eccellenze che abbiamo, come il Crs4 e Sardegna ricerche, mettendo a disposizione un know-how importante". (segue) (Rsc)