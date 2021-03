Napoli: Gaudini, più controlli dopo nuova aggressione a personale Anm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Purtroppo registriamo l’ennesima aggressione ai danni del personale di Anm, un’aggressione che si consuma ancora una volta per il semplice fatto che il personale in servizio chiede il rispetto delle norme anti-Covid a tutela di tutti. Tale situazione non può più essere tollerata e pertanto chiederò formalmente di intensificare i controlli delle Forze dell’ordine sui mezzi del trasporto pubblico, a garanzia degli utenti e del personale. Desidero ringraziare tutti i lavoratori dell’Azienda di Trasporto, che ogni giorni con dedizione e sacrificio operano per garantire un servizio essenziale, ancor di più in questo momento difficile, ed esprimo la mia vicinanza all’autista aggredito, sicuro che le autorità preposte faranno piena luce sull’accaduto”. Lo ha dichiarato l’assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, Marco Gaudini. (Ren)