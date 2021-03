Sardegna: tre in manette per stupefacenti alla "Cagliari bene" e soldi riciclati in autolavaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Traffico di stupefacenti e auto-riciclaggio di danaro. Con quest'accusa sono finite in manette tre persone al termine di un'operazione dei Carabinieri del nucleo investigativo di Cagliari. Si tratta di due fratelli di 23 e 30 anni, Simone e Danilo Spiga e della fidanzata di quest'ultimo, Erika Valentini, 27 anni che, come hanno appurato gli investigatori, si sono resi responsabili di centinaia di cessioni di cocaina nei confronti di una vasta e diversificata clientela dai 20 ai 50 anni, tra i quali diversi liberi professionisti della cosiddetta "Cagliari bene". I tre operavano con brevi comunicazioni telefoniche e punti d'incontro in località prestabilite, a Cagliari e ad Elmas: qui gli spacciatori si recavano in auto per incontrare gli acquirenti ma, a volte, le consegne avvenivano presso l'autolavaggio degli stessi fratelli Spiga ad Elmas. (segue) (Rsc)