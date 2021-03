Abruzzo: Scoccia (Misto) su piano vaccini, ancora ritardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si continua a creare confusione nei cittadini e in tutti quei sindaci lasciati troppo soli in questa emergenza - spiega Scoccia -. Su una popolazione di 1 milione 300 mila abitanti si è ancora fermi alla somministrazione della prima dose sulle tre province di Pescara, Chieti, L'Aquila, fatta eccezione per Teramo che ha completato le dosi sia del personale scolastico che degli over 80. L'esempio della confusione lo fornisce l'avvio del team mobile che da domani, di concerto con i comuni, dovrà somministrare 1.200 dosi giornaliere; se la regione non fornisce ancora i dati delle fragilità alle quali somministrare le dosi, come riusciranno le Asl a organizzare la macchina mobile? Ritengo che dare all'Abruzzo una risposta concreta sulle vaccinazioni sia indispensabile non solo per garantire il diritto alla salute ed evitare il collasso delle strutture ospedaliere, ma anche e soprattutto per assicurare, attraverso la più ampia immunizzazione della popolazione, la ripresa di un sistemo economico messo in ginocchio dall'emergenza sanitaria". (Gru)