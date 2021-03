Sud: "Progetti per ripartire", domani giornata conclusiva con Carfagna, Franco e Maestro Muti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una partecipazione delle cittadine e dei cittadini del Sud oltre che delle più importanti istituzioni nazionali e meridionali è il bilancio della prima giornata di "Sud - Progetti per ripartire" indetta dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna e aperta dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Al sito del ministero sono già arrivate oltre 400 idee e proposte popolari per rilanciare il nostro Meridione, e sarà possibile inviarle fino al 31 marzo. "Sud - Progetti per ripartire" prosegue domani con i risultati del lavoro di otto sessioni tematiche, e con gli interventi di esperti e studiosi. Concluderanno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bruno Tabacci, Mara Carfagna e il ministro dell’Economia Daniele Franco. Nel corso della giornata - riferisce una nota - interverranno anche illustri esponenti della cultura e eccellenze meridionali famose nel mondo, come il Maestro Riccardo Muti, che in questi giorni si trova a Palermo dove il 27 marzo sarà celebrata la riapertura del teatro Massimo con lo streaming del Requiem di Verdi. (Com)