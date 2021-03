Imprese: Bonetti su Corneliani, ora impegno a preservare tutti posti lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla Corneliani, insieme a Matteo Colaninno, abbiamo da subito, nei mesi scorsi, chiesto l'attivazione del Mise perché si potesse arrivare presto a una soluzione. Bene la riapertura dei tavoli, mettiamo tutto l'impegno per preservare tutti i posti di lavoro e lavorare a un piano industriale serio che garantisca la continuità del marchio, eccellenza per Mantova e per tutto il territorio nazionale". Lo dichiara in una nota la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. (Com)