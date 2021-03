Infrastrutture: Bellanova su Pavoncelli bis, già avviata interlocuzione con uffici competenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quel dossier, come altri relativi alle infrastrutture nel Mezzogiorno e in Puglia, è già sul mio tavolo ed è stata già avviata l’interlocuzione con gli Uffici". Lo afferma la viceministra alle Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, in risposta alla sollecitazione giunta dai presidenti delle commissioni regionali pugliesi Bilancio e programmazione e Attività produttive Fabiano Amati e Francesco Paolicelli relativamente alla messa in esercizio della galleria Pavoncelli bis. "Sono consapevole - ha aggiunto - dello stato delle cose indicato e del rischio legato all’utilizzo della vecchia Pavoncelli tutt’ora in funzione. Ho già avviato un confronto con la direzione generale competente e con il provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata, il cui esito sarà, non appena conclusa l’istruttoria, immediatamente comunicato". (Rin)