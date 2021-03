Energia: Consulta su eolico, vecchie convenzioni con Comuni efficaci fino a fine 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Consulta ha ritenuto ragionevole la scelta complessiva del legislatore finalizzata, da un lato, a garantire il mercato dell'energia da fonti rinnovabili, riallineando le condizioni degli operatori del settore; e dall'altro lato, a promuovere la tutela dell'ambiente e del paesaggio prescrivendo che le misure compensative siano, almeno in parte, specifiche, ossia di effettivo riequilibrio ambientale e territoriale, e non già solo "per equivalente", ossia meramente monetarie, e siano comunque da considerare, ai fini fiscali, come costi nella determinazione del reddito d'impresa. (segue) (Com)