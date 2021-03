Energia: Consulta su eolico, vecchie convenzioni con Comuni efficaci fino a fine 2018 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con decorrenza primo gennaio 2019, le vecchie convenzioni dovranno essere riviste dalle parti in conformità alle prescrizioni delle Linee guida ministeriali. Pertanto, le compensazioni sono dovute se volte al riequilibrio ambientale e territoriale, contenute entro determinati limiti percentuali e concordate nell'ambito della Conferenza dei servizi che coinvolge tutti i soggetti interessati, in vista del provvedimento di autorizzazione della Regione, e non autonomamente tra operatori economici e Comuni. (Com)