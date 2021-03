Vaccino: De Petris (Leu), sfacelo sanità in Lombardia, urgente commissario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sin dall'inizio della pandemia assistiamo in Lombardia alla rotta di un modello di sistema sanitario che era stato spacciato per esemplare e si è rivelato tra i peggiori d'Italia, tanto da aver reso la Regione più ricca e sulla carta più 'efficiente' il buco nero nella lotta contro il Covid da ogni punto di vista. Lo sfacelo del piano vaccini a cui assistiamo in questi giorni è l'ultimo tassello di un mosaico fallimentare. Cambiare l'assessore alla Sanità non è bastato, né poteva bastare perché a non reggere è l'intero sistema basato sulla prevalenza del privato rispetto al pubblico. Le inefficienze burocratiche ci sono e fanno la loro parte ma il problema della Lombardia è molto più vasto e complessivo". Lo afferma la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris. (segue) (Com)