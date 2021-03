Imprese: accordo Confapi-Cnr su nuove tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confapi Napoli e l'Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), insieme per lo sviluppo delle Pmi. È stato infatti siglato un accordo di collaborazione per la Ricerca e innovazione che consentirà di promuovere un fondamentale scambio di conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico tra le parti in ambito imprenditoriale. Il protocollo, firmato dal presidente dell'associazione delle piccole e medie imprese della Città metropolitana di Napoli, Raffaele Marrone, e il direttore dell' Icar–Cnr, Giuseppe De Pietro, ha l'obiettivo – spiega il presidente Marrone – "di sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio e proporre nuove opportunità alle necessità di innovazione industriale delle Pmi del capoluogo campano". "Attraverso mirate azioni comuni di sensibilizzazione, assistenza e proposta, saranno favoriti lo sviluppo e la diffusione di progetti di ricerca e innovazione, capaci di coniugare conoscenze scientifiche, tecnologiche e socio-economiche, per uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo". L'accordo prevede un confronto continuo tra le parti, che porti all'attuazione di interventi di rilevanza strategica e attività in grado di coniugare le finalità di ricerca, formazione e innovazione, con quelle che sono le reali esigenze del mondo industriale Confapi. (segue) (Ren)