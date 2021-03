Decreto Sostegni: La Pietra (Fd'I), Appennino escluso, subito emendamenti per sanare l'ingiustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una beffa per la nostra montagna, ancora un danno, e la firma è sempre degli stessi, di coloro che, fra una sciata e l'altra, promettono sempre di sostenerla ma poi finiscono per lasciarla a bocca asciutta". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra, che lancia l'allarme per gli impianti e le località sciistiche della montagna pistoiese e di tutto l'Appennino. "Sarebbe meglio che certi personaggi politici si ricordassero della nostra montagna anche quando sono a Roma, invece di tradire tutte le promesse fatte 'in pista'. Il problema - spiega il senatore La Pietra - è che l’economia delle montagne appenniniche è fondamentalmente basata su un turismo di prossimità, di un turismo 'bianco' concentrato sul fine settimana, in ciò molto differente dai comprensori alpini. Di conseguenza, le presenze turistiche dell'Appennino rispetto a quelle delle Alpi sono sicuramente poche. Come se non bastasse nel decreto si fa riferimento al 2019, un anno in cui non ci fu certo abbondanza di neve per creare le condizioni di una stagione speciale. Insomma, è stata stabilita una serie di parametri fortemente penalizzanti per la nostra montagna come per tutta la montagna appenninica. Le tante promesse fatte si sono volatizzate a tutto vantaggio di altri. Occorre invertire immediatamente la rotta. Per questo - conclude La Pietra - presenteremo emendamenti puntuali al decreto auspicando che la maggioranza, almeno questa volta, accolga le nostre richieste e corregga questa palese ingiustizia". (Com)