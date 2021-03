Recovery: Carfagna, giunte già 300 proposte per "Sud - Progetti per ripartire"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono già arrivate 300 proposte" sul sito del ministro per il Sud nell'ambito della consultazione pubblica "Sud - Progetti per ripartire", l'iniziativa di ascolto e di confronto promossa dal ministro Mara Carfagna, in vista della elaborazione definitiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ne dà notizia su Twitter la ministra. "Terrò conto di ogni vostra segnalazione. Siete tutte e tutti invitati a prendere parte a questo percorso", aggiunge Carfagna. (Rin)