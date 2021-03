Vaccino: De Petris (Leu), sfacelo sanità in Lombardia, urgente commissario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' evidente che dopo la pandemia bisognerà ripensare per intero il modello lombardo, restituendo centralità alla sanità pubblica, così come bisognerà rivedere drasticamente la competenze assegnate alla Regioni, che sono state puntualmente d'ostacolo nel fronteggiare l'emergenza e garantire la salute pubblica. Ma ora c'è bisogno di agire con urgenza per assicurare la vaccinazione nella Regione più flagellata d'Italia e l'unica via è che il governo centrale prenda in mano la situazione con la nomina di un commissario per il piano vaccini in Lombardia", conclude la presidente De Petris. (Com)